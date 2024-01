Crues dans le Pas-de-Calais : des habitants épuisés

À Bourthes (Pas-de-Calais) ce lundi matin, la rue est une rivière, qui grossit la rivière, et la rivière est partout. Par endroits, le village est un lac, et semble être déserté. Les pluies de la nuit du dimanche ont fait remonter le niveau et ravivé l'inquiétude des habitants. Un peu plus au sud, à Montreuil-sur-Mer, l'année, commence comme elle avait fini. Cinquante millimètres de pluie en 36 heures. Un quartier avait été inondé en novembre, Claude n'avait pu revenir chez lui que le 23 décembre, et il constate avec notre reporter que le niveau de la rivière a remonté de six centimètres. L'eau n'y a pas toujours fini de s'évacuer depuis le 9 novembre, presque deux mois. Et ce soir, on attend encore 20 millimètres de pluie supplémentaire. Pour les habitants comme Bruno Vasseur, qui a tout perdu, cela semble un épisode interminable. À midi, la pluie annoncée pour la nuit est déjà revenue. Météo-France prévoit jusqu'à 80 millimètres de précipitation dans le secteur, dans les deux prochains jours. TF1 | Reportage M. Izard, F. de Juvigny, M. Baron