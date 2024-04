Crues : des dégâts chez les commerçants

Le pic de crue est passé, mais l'eau est toujours là, sur le terrain de football où on distingue à peine les montant. Juste à côté, la rivière envahit une menuiserie. En arrivant ce matin, Laurent remarque qu'il lui manque du matériel. Le niveau d'eau est encore bien haut dans son atelier. Le menuisier a tout tenté protéger ses machines, en vain. Beaucoup d'engins sont détruits, le stock aussi. Laurent et ses six salariés sont au chômage technique. Dans l'usine voisine, il ne reste que quelques centimètres d'eau. Elle laisse des dégâts considérables, plusieurs centaines de matelas, de sommiers sont perdus. Le gérant estime avoir perdu près de 400 000 euros, auxquels il faudra ajouter plusieurs semaines d'arrêt de la production. Il nous confie : "Une entreprise qui ne produit pas, c'est une entreprise qui ne rentre pas d'argent". Il faudra attendre la décrue pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts. À Montbard, on estime qu'ils seront de plusieurs millions d'euros. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin