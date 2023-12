Crues : en patrouille avec les gendarmes

Ils sont venus du département voisin pour prêter main-forte. Ce vendredi matin, les gendarmes de la brigade nautique de la Rochelle sécurisent les maisons évacuées le long de la Charente. "L’objectif, c’est ça, c’est pour nous de venir et d’essayer de voir s’il n’y a pas d’autres personnes qui sont en train de cambrioler la maison", affirme le major Christophe Lafernière. Ils cherchent à éviter les vols et interviennent également en cas de danger. À Jarnac (Charente), le niveau de l'eau monte encore. Alors, la présence des forces de l'ordre rassure. "Malheureusement, il y a toujours une personne qui soit tout le temps prête à faire des bêtises quand il peut. C’est une bonne chose justement qu’ils surveillent aussi quand même", affirme un habitant. Les grandes maisons de Cognac situées le long du fleuve sont menacées également. Le pic est prévu en début de soirée ce vendredi. Une vingtaine de centimètres en plus sont attendus. Ces gendarmes ont prévu de patrouiller dans cette commune pendant les trois prochains jours. TF1 | Reportage G. Guist'hau, C. Devaux