Crues et inondations : le point sur la situation dans le Lot-et-Garonne

A causes des inondations, il est très difficile de se déplacer dans le département du Lot-et-Garonne. La situation est très compliquée. Notre correspondant nous témoigne de ce que l'équipe a traversé. "Pour vous résumer la situation, nous avons mis près de trois heures pour atteindre Marmande depuis Bordeaux" a-t-il raconté. Il est à noter que ce trajet se fait en une heure habituellement. Il a également expliqué que la raison évidente de cela est l'inaccessibilité des ponts. En effet, l'essentiel des ponts qui enjambent la Garonne est désormais impraticable. C'est également le cas d'une cinquantaine de routes. Quant à la Garonne, elle continue de gonfler. Elle a pris quinze centimètres cette nuit. Le pic de la crue devrait avoir lieu vers 18 heures ce mercredi soir. Il pourrait effectivement atteindre les dix mètres. Rappelons par comparaison que lors de la dernière crue en 2019, la Garonne avait atteint 9,16 mètres. Néanmoins, les autorités semblent sereines. Depuis dimanche, seules trois personnes ont du être évacuées. Toutefois, ils appellent la population à la plus grande prudence et ne pas se rendre sur les bords de la Garonne. La décrue qui s'annonce sera extrêmement lente.