Crues, inondations : fleuves et rivières sous haute surveillance

Dans le département de la Charente-Maritime, certains champs et des parkings ont été inondés. Sur les images de nos reporters, on peut y voir un bateau, qui n'est pas sur le fleuve Charente, mais qui se trouve bien sur la route. Un camping du département s'est même retrouvé les pieds dans l'eau. Sur place, les parcs sont aussi totalement inondés. Le département est actuellement en vigilance orange crues et inondations. Si les eaux montent lentement, elles devraient continuer de monter au moins jusqu'à mardi ou mercredi. TF1 | Duplex Y. CHAMBON