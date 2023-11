Crues : ma vie bouleversée depuis 7 jours

Ce lundi matin encore, l'eau n'en finit pas de monter. À Zoteux (Pas-de-Calais), une partie du village est toujours menacée par la crue. Dans les communes alentour, la pluie continue d'alimenter les torrents. Vanessa surveille avec inquiétude la météo. Depuis quatre jours, elle doit vivre dans ce gîte avec son compagnon et ses quatre enfants. Sa maison a été ravagée par les flots. Comme dans près de 300 autres communes du Pas-de-Calais, l'école est fermée jusqu'à mardi. Les enfants ont pu sauver leurs affaires de cour, mais ils ne pensent qu'aux inondations. Il est impossible de reprendre une vie normale pour les sinistrés, la plupart traumatisés. Certains viennent prendre le petit-déjeuner dans cette salle, l'un des seuls endroits où ils se sentent encore en sécurité. Plus de repère ni de moyen de travailler pour Christine, avec les routes bloquées, elle ne peut plus conduire jusqu'à son entreprise. Une situation qui risque de durer encore des semaines, voire des mois, d'autant qu'un nouvel épisode pluvieux est attendu dès ce mardi. TF1 | Reportage L. Cloix, J. Clouzeau, J.F. Drouillet