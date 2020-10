Crues meurtrières dans le Sud-Est : où en est la recherche des disparus ?

Les secouristes usent de tous les moyens à Saint-Martin-Vésubie pour retrouver les disparus. Pendant que les hélicoptères survolent les différentes zones qui ont été sinistrées pour rechercher d'éventuelles victimes, des sapeurs-pompiers, des militaires et des gendarmes se mobilisent le long des cours d'eau pour tenter de trouver des corps. Côté bilan, huit personnes sont toujours portées disparues et treize autres sont recherchées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.