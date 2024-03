Crues : six personnes portées disparues dans le Gard

À ras de l'eau toute la matinée de ce dimanche, un hélicoptère scrute la surface du Gardon. Cette rivière, gonflée par de fortes pluies, a emporté une voiture familiale, la nuit dernière, introuvable dans un périmètre de recherche très large. À 23h30 samedi, une famille s'engage sur le pont de Dions sur le Gard. Un père et deux enfants, âgés de quatre et treize ans, ont disparu. La mère a pu être secourue. Les riverains connaissent bien cet endroit. Un pont submersible, régulièrement inondé. Dans le même département du Gard, autre disparition à cinq heures ce dimanche matin. Sur le pont de Goudargues, deux femmes sont emportées alors qu'elles étaient au téléphone avec les secours. Leur voiture n'a pas été localisée, tout comme leurs occupantes. Les pompiers poursuivent les recherches autour de ce pont, toujours sous l'eau. Autre recherche en cours, à une quarantaine de kilomètres de là. À Gagnières, les secours réussissent à repérer cette voiture, échouée contre une passerelle, à 300 mètres de son point de départ. Son conducteur, un sexagénaire d'origine belge, est porté disparu, un second passager rescapé. TF1 | Reportage E. Lefebvre, T. Misrachi, E. Binet