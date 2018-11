Cuba: en route pour retrouver les vestiges de son passé

La cité de La Havane est restaurée avec le respect du style colonial ancien. A bord de leur impala décapotable de 1958, Virtudes et Isabella ont scruté les derniers changements afin de mieux conseiller les touristes. En effet, ces derniers sont venus en masse dernièrement, fascinés par la richesse architecturale de ce pays. Dans les rues interdites aux voitures, l'ambiance devient retro que les natifs en viennent à dire que "ça fait comme un tableau". La vie à la cubaine retrouve de plus en plus le bon vieux temps. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.