Cueillette de champignons dans la forêt alsacienne

En Alsace, la faible pluie de ces derniers jours n'a pas favorisé la pousse des champignons, ce qui inquiète les amateurs. En Moselle, certains ont organisé une sortie dont l'objectif est de distinguer les champignons comestibles des vénéneux. Avec quelques astuces et des matériels adéquats, ils ne tardent pas à garnir leurs paniers en osier d'amanite tue-mouches et de bolets à pied rouge. Si cette récolte a été plutôt maigre, elle est tout de même suffisante pour préparer une bonne omelette. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.