Cueillette de champignons : les erreurs à éviter

C'est le trésor de tous les promeneurs en forêt, le cèpe. Ce couple féru de cueillette est à la recherche de ce précieux champignon. D'autres seraient tentés de cueillir différentes espèces. Pour cela, ils utilisent des applications sur leurs téléphones. Mais sont-elles vraiment fiables ? Faisons le test avec Martine Pialot. Elle est guide en montagne et elle connaît la forêt par cœur. Nous utilisons une application avec un champignon qu'elle a cueilli. Le téléphone nous indique que c'est un boletus pallidus. Pourtant, celui-ci est un meunier comestible, mais l'application aurait pu faire la même erreur avec un champignon dangereux. Pour limiter les risques, Martine a quelques astuces. Premier conseil, ne pas mélanger les champignons que vous connaissez avec les plus douteux pour éviter toute confusion. Si vous souhaitez faire identifier vos champignons, les pharmacies spécialisées sont de plus en plus rares, mais vous pouvez directement vous rendre en faculté de pharmacie. TF1 | Reportage A. Cazabonne, M. Scarzello