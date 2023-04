Cueillette du respounchou : à chacun son coin secret

Annie Garibal et Louis Dini sont des chercheurs d'or. Leur pépite est une longue tige verte au reflet brun. Le respounchou se cueille dans les sous-bois, les fossés ou enfoui dans les broussailles. Mais c'est quoi exactement ? Si elle ressemble à une asperge sauvage, son nom chantant aux racines occitanes désigne une tout autre plante. En effet, il fait référence à un tamier. Ce tamier fait souffler un vent de folie chaque printemps dans la campagne tarnaise. Louis le cueille depuis toujours et il n'a pas de plus grand bonheur. D'ailleurs, il lui arrive de ne pas ramasser, tellement il trouve cette plante belle. Et il s'avère que c'est un sujet qui fâche. Certains cueilleurs de respounchous prennent tout sur leur passage pour en faire commerce. Comme pour les champignons, ils ne laissent rien aux autres et en plus, ils ne se gênent pas pour rentrer dans les bois privés. Et cela énerve Louis. À noter que la recette de respounchous fait partie du patrimoine culinaire du Tarn et de l'Aveyron. C'est simple et c'est bon. TF1 | Reportage P. Michel, P. Mislanghe