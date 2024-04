Cueillette en forêt : quelles sont les règles ? Le 13H à vos côtés

Lors d'une balade en forêt, il y a des plantes qu'on a le droit de cueillir et d'autres non. Par exemple, la quantité raisonnable pour les jonquilles, c'est celle d'un bouquet de dix à quinze tiges. L'Office des forêts préconise de couper les tiges plutôt que de cueillir les fleurs avec les bulbes pour permettre la reproduction. Si vous ne respectez pas les règles, vous risquez une amende de 150 à 15 000 euros, avec interdiction absolue de revendre votre bouquet. Pour les fruits, la règle, c'est cinq litres maximum par jour et par personne. En gros, c'est de quoi remplir votre panier, et c'est uniquement pour une consommation personnelle. Il est interdit de vendre la récolte. En cas de cueillette excessive, une amende de 135 à 1 500 euros. Pour vous assurer lors d'une promenade en forêt que ce que vous voulez ramasser n'est pas une espèce protégée, le plus simple, c'est de télécharger une application sur votre smartphone, celle de l'INPN Espèces. La réglementation n'est pas la même dans toute l'Hexagone. Certaines communes ou départements peuvent avoir leur propre réglementation. A. Bazar