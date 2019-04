La cueillette du muguet sauvage, un complément de revenu pour certaines familles

Cette année 2019, le muguet sauvage est de bonne qualité et abondant, grâce à la baisse de la température du mois d'avril. À moins d'une semaine du 1er mai, sa cueillette bat son plein. À Mervans, en Saône-et-Loire, certains retraités et familles se promènent dans les sous-bois et les forêts pour en cueillir. Ils vendent ensuite le bouquet de 12 brins au prix de 65 centimes aux horticulteurs. Une façon pour eux de gagner quelques euros ! Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.