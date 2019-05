Cuges-les-Pins : immersion dans le Far West au parc Ok Corral

À Cuges-les-Pins, dans les Bouches-du-Rhône, le parc Ok Corral offre un spectacle d'un autre temps. Depuis 1966, les visiteurs sont entrés en immersion dans le Western grandeur nature. En effet, 400 000 visiteurs viennent sur place chaque année pour profiter des sensations fortes, des personnages, des décors des lieux, ainsi que de son shérif. On y retrouve même un camping, où on peut dormir dans des roulottes ou des tentes indiennes. Mais le parc Ok Corral est surtout reconnu pour ses spectacles, inspirés du cinéma de l'époque. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.