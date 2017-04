La cuisine 3 étoiles arrive dans certaines maisons de retraite  

A l'heure du déjeuner, dans la belle salle à manger panoramique de La maison d'Annie, on ne boude pas son plaisir ! Et pour cause : dans la cuisine de cette maison de retraite médicalisée, c'est un chef 3 étoiles qui s'évertue à préparer les repas. Lors de son arrivée, Michel Bras a entièrement repensé les repas et la façon de les travailler : plus de goût, de plaisir et d'équilibre afin de lutter contre la dénutrition.