Cuisine de rue : l'inventivité aux fourneaux

Des plats mexicains, argentins, coréens, aux noms parfois difficiles à prononcer. Il y a quelques jours à Lyon (Rhône), il étaient des milliers rassemblés autour de la street food pour découvrir la cuisine du monde, avec des portions entre quatre et six euros. De la cuisine de rue itinérante, une tradition tout droit venue d’Asie. La dernière tendance, c'est la K-food. Aujourd'hui la street food est même adoptée par des chefs étoilés, comme Mauro Colagreco. C'est aussi bon, que beau, à tel point qu'on partage fièrement son assiette sur les réseaux sociaux. La tendance est partout sur les réseaux sociaux, et certaines photos récoltent des milliers de vues. Au quotidien, la cuisine de rue est avant tout pratique. Dans une zone d'activité, les salariés sont devenus de fidèles clients. Van et Cédric ont créé leur food truck il y a six ans et servent chaque jours plus de 70 repas. Avec son camion cuisine, le couple est aussi très demandé pour des mariages ou des anniversaires, pour une touche plus exotique. TF1 | Reportage S. Agi, B. Gereys