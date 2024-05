Cuisine mal posée : quels sont les recours ? Le 13H à vos côtés

Dans le cas de Christiane, il s'agit de petites malfaçons. Mais quand on paye 5 500 euros pour changer sa cuisine, on peut exiger un travail bien fait. Des baguettes de finition mal posées, des poubelles qui ne s'ouvrent pas, des tiroirs pas tout à fait droits... Christiane n'est pas satisfaite, elle a bien raison. Quand on fait poser une cuisine, on est protégé par plusieurs garanties. L'une des garanties les plus importantes, c'est la garantie de parfait achèvement. Elle couvre pendant un an, à compter de la réception des travaux, toutes les malfaçons, les désordres. L'entreprise doit venir corriger tous les problèmes sur la cuisine qu'elle a posée. En principe, quand on constate ces problèmes, on émet ce qu'on appelle "des réserves" lors de la réception des travaux. L'article 1792-6 du Code civil est clair, il y a deux façons de faire jouer cette garantie : soit-on émettant des réserves, mais vous pouvez aussi, par voie de notification écrite, mettre ces défauts en lumière postérieurement à la réception. Conclusion, ce n'est pas parce qu'on n'a pas émis des réserves au moment de la livraison qu'on ne peut pas demander de corriger les malfaçons. T. Coiffier