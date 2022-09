Cuisiner en allégeant la facture

Depuis plus d'un an, Jocelyne est devenue experte en gestes de bon sens pour économiser gaz et électricité dans sa cuisine. La première astuce est de couper le gaz avant la fin de la cuisson. Elle utilise toujours des casseroles ou marmites en inox, car elles conduisent mieux la chaleur. La deuxième astuce est de toujours couvrir ses plats lorsqu'ils sont sur le feu. Ainsi, le temps de cuisson et la consommation de gaz sont divisés par deux. Le congélateur est un autre poste d'économie importante pour Jocelyne. Elle a opté pour un modèle avec dégivrage automatique. Pour réduire la consommation du réfrigérateur, elle attend systématiquement que ses plats refroidissent quand elle cuisine à l'avance. Avec son mari, André, ils consomment ainsi près d'un quart de gaz et d'électricité en moins, chaque mois. Pour l'Agence Locale de l'Énergie et du Climat de la Métropole de Lyon, ce sont des gestes à ne surtout pas négliger, car ils peuvent avoir un fort impact. Chaque astuce compte. Mises bout à bout, elles peuvent faire une vraie différence sur la facture. TF1 | Reportage N. Hadj Bouziane, B. Gereys