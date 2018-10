Comment cuisiner les petits farcis niçois ?

Les petits farcis niçois se préparent essentiellement avec des légumes de Nice. Une cueillette dans le potager s'impose donc pour avoir les bons ingrédients : des tomates, des aubergines, du poivron et dubasilic. Première étape de la recette : faites revenir le bœuf et l'échine de porc haché. Puis, videz les légumes et conservez l'intérieur pour préparer la farce. Ajoutez par la suite la viande, les œufs, le basilic râpé, sans oublier le pain dur trempé dans du lait. Après, remplissez les légumes de farce et saupoudrez-les de chapelure. Ajoutez enfin un filet d'huile d'olive et enfournez les petits farcis durant 40 minutes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.