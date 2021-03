Cultivateurs de pommes anciennes en Bretagne

Les variétés de pommes, il y en a 3 000 en Bretagne. Celles plus anciennes sont alors délaissées et ignorées. Pour les préserver, David et Delphine Trumier ont acheté il y a quelques mois un verger à Plumaudan (Côtes-d'Armor). On y trouve des variétés rares, difficilement identifiables. Ils ont donc décidé de faire appel aux Mordus de la Pomme, une association qui lutte pour préserver ce patrimoine régional en voie de disparition. La pomme poire douce, les fréquins gris et rouge, le feuillu jaune... Trop petites, cabossées et fragiles, ces variétés n'intéressent pas les industriels. Pourtant, elles ont d'énormes propriétés nutritionnelles et gustatives. Les cidreries, comme celle de Morgan Berthelot, s'y intéressent néanmoins. "Ce sont des variétés qui sont très aromatiques", explique-t-elle. Cela fait d'ailleurs 40 ans que sa cidrerie s'attache à préserver les produits du terroir. Et c'est grâce à la chaîne producteur-transformateur-restaurateur que ce patrimoine culinaire perdure.