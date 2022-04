Culture : découvrir Marcel Pagnol dans "Le château de ma mère"

C'est un voyage dans l'univers de Marcel Pagnol. Il commence ici, avant même de franchir les portes de l'exposition. Dans le onzième arrondissement de Marseille, nous sommes au château de La Buzine, le fameux "Château de ma mère", cher à l'écrivain cinéaste. Pagnol en fut le propriétaire. Il y revient aujourd'hui par le biais d'une exposition, à l'occasion des 127 ans de sa naissance. "C'est beaucoup d'émotions de retrouver ces objets familiers et d'être plongé dans l'intimité du maître des lieux", confie Valérie Fédèle, directrice du château de La Buzine. Un pan d'histoire du cinéma français, raconté ici par plus de 200 objets, documents personnels ou encore matériels cinématographiques. Avec cette caméra, Marcel Pagnol a notamment tourné "La femme du boulanger" en 1938. Le cinéma parlant, encore en noir et blanc, comme les nombreuses photos exposées sur les murs. La majorité a été triée par Nicolas, le petit-fils du cinéaste. "Je ne vous montre que ce qui a échappé à mes bêtises en étant enfant, lance-t-il. La plupart des bêtises du petit Nicolas a eu lieu dans la maison du square de l'Avenue-Foch à Paris, notamment dans le bureau de son grand-père. Beaucoup d'objets ont résisté au temps, comme l'harmonica de son frère Paul, que Marcel évoquait dans les souvenirs d'enfance. TF1 | Reportage M. Perrot, P. Fontalba