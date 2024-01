Cumul emploi-retraite : comment le calculer ? Le 13H à vos côtés

Aujourd'hui, près de 600 000 Français bénéficient du cumul emploi-retraite. C'est souvent un bon moyen de compenser la perte de revenus au moment de la retraite. Mais attention, il y a des règles ! Une fois à la retraite, vous pouvez reprendre ou poursuivre une activité professionnelle. La règle, selon votre situation, vous allez cumuler votre pension de retraite et vos nouveaux revenus, soit d'une manière intégrale ou totale, soit limitée parce qu'il y aura un plafond. Retenez que si vous prenez votre retraite à taux plein, vous allez cumuler intégralement vos revenus. Pour avoir une retraite à taux plein, soit vous partez à la retraite à l'âge illégal avant 67 ans, mais vous avez tous vos trimestres, soit vous partez après 67 ans et donc vous aurez automatiquement le taux plein. En revanche, si vous n'avez pas le taux plein, vous allez pouvoir cumuler vos revenus, mais avec le plafond. Pour calculer ce plafond, le total mensuel de vos nouveaux revenus ne doit pas dépasser la moyenne de vos trois derniers salaires. C'est 1,6 fois le Smic, environ 2 734 euros. Et en cas de dépassement, le montant de votre retraite sera réduit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre caisse de retraite. T. Coiffier