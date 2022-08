Cumul emploi / retraite : quelles sont les règles ?

Pour cumuler l'emploi et la retraite, il faut effectivement être à la retraite. C'est la première règle. Si vous êtes en pré-retraite par exemple, il faut faire attention. Regardez votre accord d'entreprise, car certains prévoient la diminution, voire la suppression de votre allocation de retraite si vous avez un travail à côté. Qui peut faire un cumul emploi / retraite ? Selon Thierry Coiffier, il y a deux cas de figures. Si vous avez pris une retraite à taux plein et que vous avez plus de 62 ans, vous pouvez cumuler vos pensions et vos nouveaux salaires de manière illimitée. En revanche, dans le cas où vous n'auriez pas pris votre retraite à taux plein ou vous n'avez pas l'âge légal de départ, il y a un plafond. Si vous le dépassez, vos pensions peuvent être réduites. Par ailleurs, si vous cumulez pensions et salaires, il faut aussi penser aux impôts. En effet, vous pouvez passer dans une autre tranche d'imposition et payer un peu plus d'impôts. T. COIFFIER