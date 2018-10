La cure thermale d'Aulus-les-Bains : une affaire qui marche

Avant la saison hivernale, les curistes des thermes profitent pour prendre une douche vivifiante, un bain bouillonnant et relaxant ou encore pour faire un massage. Les thermes d'Aulus-les-Bains sont bondés de monde. Les professionnels dans cette station de cure thermale sont spécialisés dans l'hypertension, le diabète et le cholestérol. Les commerces à proximité, eux, tirent également profit de la présence des thermes d'Aulus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.