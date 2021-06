Cures thermales : des établissements complets jusqu'en septembre

Raison sanitaire oblige, il y a peu de monde dans la piscine mais les curistes suivent leur séance avec beaucoup d'assiduité. Il y a notamment les exercices dirigés dans l'eau ou les jets massant pour soulager des articulations endolories après des mois sans traitement, pour cause de fermeture. Cathy Dolet, agente thermale, affirme que ceux qui n'ont pas pu faire leur cure en 2020 ont hâte de revenir cette année. Malgré des mesures sanitaires drastiques comme une désinfection systématique et les masques obligatoires, les curistes ont vite retrouvé leurs habitudes. Le personnel doit s'adapter à la demande. En une dizaine de jours d'ouverture seulement, le carnet de réservation est déjà au complet. Les demandes nombreuses des curistes se succèdent après six mois de fermeture. A Niederbronn-Les-Bains (Bas-Rhin), cité thermale du nord de l'Alsace, le retour des curistes est une bonne nouvelle pour l'économie locale. Des visiteurs venus pour leur santé mais aussi pour découvrir une région.