Cyberattaque à Angers : toujours de gros bugs deux mois après

A Angers, la verbalisation pour stationnement impayé ne fonctionne plus. En cause, une cyberattaque contre la mairie de la ville le 16 janvier dernier. Les Angevins, eux, n'en n'ont pas entendu parlé. "Ça aurait été sympa de nous le dire", lancent certains. Ce piratage informatique bloque encore les sites internet de la bibliothèque ou des garderies. Sur le chemin, nous avons rencontré une maman qui nous a confié qu'elle avait des difficultés pour réserver le centre aéré. "Normalement, on fait ça tranquillement dans notre salon sans avoir rien à demander à personne. J'ai essayé d'appeler le numéro qui m'a été communiqué mais ça n'a jamais répondu. J'ai fini par appeler la mairie et elle m'a finalement basculé sur le bon numéro", explique-t-elle. La clinique d'Anjou a, elle aussi, été piratée en janvier dernier. Aujourd'hui encore, son service de chirurgie gastrique n'a pas encore retrouvé son système informatique. Un "plan blanc" a été lancé pour mobiliser le personnel plus longtemps et stabiliser la situation. Les services de la clinique comme ceux de la ville devraient revenir à la normale autour du mois de juin.