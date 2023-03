Cyberattaque : Lille au ralenti depuis un mois

Sur les portes des mairies de quartiers de Lille, on peut lire des affiches avec des messages : "Intrusion dans les systèmes d'information de la ville de Lille". Les services informatiques de la ville ont subi une cyberattaque il y a un mois et depuis, c'est toute l'administration municipale qui dysfonctionne. Les ordinateurs s'allument à peine. C'est très difficile pour les Lillois d'obtenir des documents. Les conséquences sont nombreuses. L'entrée du zoo de Lille a dû être, par exemple, gratuite. Les premiers jours, les billetteries ne fonctionnaient plus et c'est la même chose pour le Palais des Beaux-Arts de la ville. Une enquête a été ouverte il y a un mois, mais lundi, on apprit que les pirates se sont manifestés. Selon ce spécialiste, il s'agit d'un groupe baptisé "Royal" qui a déjà diffusé des données personnelles. La ville de Lille n'a pas souhaité répondre à nos questions. Pour le moment, les services municipaux travaillent tant bien que mal sans pouvoir utiliser l'informatique. Cependant, personne ne sait quand est-ce que la situation deviendra normale. TF1 | Reportage S. Hembert, B.Agirbas