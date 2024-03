Cyberguerre : l'armée se prépare

C'est une guerre où les fusils ne valent rien. Face au clavier, elle vise des sites internet de transports, d'hôpitaux et de banques, copies de ceux de notre quotidien. Les 100 étudiants réunis dans ce gymnase ne sont pas là pour jouer. Ils font un exercice, et l'armée s'assure de sa prise au sérieux. Les militaires ont conçu l'exercice. Ils ont même carrément imaginé une mise en situation où il faut mettre en pratique les connaissances des étudiants. Dans la réalité, les attaques sur lesquelles ils s’exercent ne sont pas légales. Mais les pratiquer serait le bon moyen pour apprendre à les empêcher. Au lendemain de leur formation, on constate que les attaques ont fait beaucoup de victimes. Les élèves tiendront quand même toute la journée. Cet exercice, le plus grand du genre dans l’Hexagone permet à l’armée d’attirer quelques talents. Certains ont bluffé les militaires qui veulent recruter 1 000 cybercombattants d’ici 2030. Parmi ces étudiants du Grant Est, plusieurs nous ont dit qu’ils pourraient bien se laisser tenter. TF1 | Reportage M. Merle, F. Litzler, V. Abellaneda