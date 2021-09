Cyclisme : Julian Alaphilippe roi du monde… et de Montluçon

Dans le ciel de Montluçon (Allier) ce lundi matin, il ne manquait finalement qu'un arc-en-ciel. Il s'agit de celui du maillot du champion du monde gagné une seconde fois par Julian Alaphilippe qui a passé une partie de son enfance dans la région. "Une grande fierté pour notre petite ville. Un vrai champion", confie une dame. À tel point qu'on avait l'impression que les vélos étaient omniprésents dans la ville. Une victoire magistrale pour des réactions unanimes. Dans son bar, Jérôme Briffaut a réalisé de nombreuses fêtes avec le champion français. Les souvenirs sont intacts et l'admiration totale. Surprenant et épatant, Julian Alaphilippe a débuté le vélo à dix ans dans le club de la ville. Et Jean-Philippe Duracka, un de ses premiers entraîneurs, a vibré une fois de plus devant sa télé. Jamais il n'a perdu contact avec le prodige français. Le cycliste fait tout simplement partie de sa vie. À Montluçon, sportifs ou non, beaucoup espèrent saluer très vite le double champion du monde.