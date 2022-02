Cyclone à La Réunion : les habitants toujours confinés

Les arbres déracinés et les panneaux au sol témoignent de la force du cyclone Batsirai. En plus du vent, la pluie fait son apparition depuis ce jeudi matin sur le littoral. Une famille est en train d'être évacuée vers un centre d'hébergement d'urgence. "J'ai peur jusqu'à maintenant. Je ne dors pas", confie la mère de famille. Patrick, lui, n'a pas attendu l'arrivée de la pluie pour évacuer mercredi soir. Il a passé la nuit dans un centre à l'est de l'île. Actuellement, 42 000 foyers sont privés d'électricité. Marie-Aliette a décidé de prendre la situation avec philosophie : "On a pris les bougies. On revit la tradition des grand-parents". C'est plus délicat chez un autre homme, atteint d'une grave maladie. Son lit électrique ne fonctionne plus. Son beau-frère tente de s'occuper de lui. "L'infirmer ne pouvait pas venir à cause du confinement. On s'est débrouillé avec mon épouse et ma belle-sœur", nous dit-il. Au total, douze personnes ont été blessées depuis et début de l'alerte rouge mercredi matin. Les services de secours sont intervenus une trentaine de fois partout dans l'île. TF1 | Reportage H. Capis, M. Steinbach