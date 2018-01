Le cyclone Berguitta s'approche de l'Île de la Réunion

L'alerte orange est déclarée sur l'Île de la Réunion. Le cyclone Berguitta s'en approche. Même si le phénomène a perdu en intensité ces dernières heures, les conditions météorologiques sur l'île commencent à se dégrader. L'heure est aux provisions et à l'achat des produits de première nécessité pour les habitants. Les maisons sont renforcées et les arbres aux alentours sont coupés. Le passage de Berguitta sur les côtes réunionnaises est attendu pour ce jeudi 18 janvier 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.