Cyclone : quelles sont les principales craintes à venir ?

Agathe Bildstein a choisi de se mettre à l'écart de la côte, à l'abri du vent. Depuis 24 heures, il y a beaucoup de pluies, beaucoup de rafales. Les habitants craignent d'être coupés du monde. C'est déjà le cas pour certains. Une route a été coupée, et de l'autre côté un quartier. Des habitants ont choisi d'être évacués samedi et ce dimanche matin. D'autres ont préféré restés. S'ils devaient évacuer, ce serait obligatoirement à pied par une passerelle. Plus aucune voiture ne peut accéder au quartier. En attendant, l'alerte rouge approche. À partir de 20 heures, tout le monde devra être confiné. Seuls les services de secours sont autorisés à circuler. TF1 | Duplex A. Bildstein