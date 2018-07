D'où viennent les tomates cerises ?

Les tomates cerises ont envahi les marchés et ont détrôné la classique tomate ronde. En 2017, elles ont été consommées par la moitié des Français. De toutes les formes et de toutes les tailles, ces variétés ont vu le jour au début des années 90 grâce à des croisements génétiques. Parmi leurs particularités, leur goût sucré qui attire de plus en plus de consommateurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.