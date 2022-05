Dalida, star éternelle

Trois mots suffisent partout dans l'Hexagone pour réunir. Sur la piste, toute une génération autour d’une idole disparue il y a 35 ans. "Dalida est vivante dans le cœur de tous", affirme un de ses fans. Dalida, c’est l’histoire d’un amour à la longévité sans pareil. Plus de 130 millions de disques vendus en 30 ans de carrière. Des airs qui sont devenus "cultissimes". Cette idole fascine, car elle se donne tout entière. Son destin tragique résonne dans ses chansons. Sa vie sera une perpétuelle quête d’amour du public. Toujours d’actualité, désormais, des clips voient le jour pour des titres devenus mythiques. Une nouvelle version également de l’un de ses plus grands succès. Le temps passe, Dalida résiste et cela grâce aussi à son frère, celui qui a été toujours à ses côtés. Son frère Orlando est producteur. Il a fait qu'à chaque époque, chaque génération trouve un morceau de la star qui correspond à leur goût. Cette année, elle aurait 89 ans. Certes, elle est morte sur scène, mais ses chansons continuent de vivre. TF1 | Reportage M. Verron, E. Boucher