Notre-Dame de Paris : les élans de solidarité ne faiblissent pas

Près de huit jours après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les élans de solidarités restent intacts. Les promesses de don ont largement dépassé le milliard d'euros et les initiatives pour la reconstruction du monument se multiplient. Le maire de Faymont, dans les Haute-Saône, envisage par exemple d'offrir un arbre pour reconstruire la charpente en chêne de l'édifice. Il invite les communes forestières voisines à en faire autant.