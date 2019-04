Notre-Dame de Paris : où en est la sécurisation ?

Avec le vent et la pluie, le danger persiste à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Sa sécurisation se poursuit, douze jours après son incendie. Pour cette opération qui devrait durer quatre mois, 80 artisans ont été mobilisés. Le Groupement des monuments historiques a dévoilé la maquette de la charpente d'urgence conçue pour maintenir les murs de la cathédrale. Des diagnostics sont également nécessaires pour vérifier l'état de la maçonnerie. Un contrôle indispensable à la reconstruction de Notre-Dame. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.