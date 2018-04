Notre-Dame-des-Landes : le bras de fer continue entre les zadistes et les gendarmes

Ce lundi 16 avril, les opérations de démolition continuent à Notre-Dame-des-Landes. Sur place, les gendarmes sont positionnés par centaines en vue de rétablir la circulation sur plusieurs axes et de détruire les barrages. Mais comme chaque matin, les interventions se concluent par des affrontements avec les zadistes. Selon les autorités, celles-ci vont encore prendre trois à quatre semaines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.