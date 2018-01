Notre-Dame-des-Landes : quelles conséquences ?

L'abandon du projet de construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes pourrait coûter très cher à l’État qui devra verser des dizaines, voire des centaines de millions d'euros, d'indemnités au groupe Vinci. Plus de détails avec Amandine Atalaya, en direct du Palais de l’Élysée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.