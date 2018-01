Notre-Dame-des-Landes : le trafic aérien dérange à Saint-Aignan-Grandlieu

Avec 50 000 avions qui se posent et décollent chaque année à Saint-Aignan-Grandlieu, les riverains souhaitent le départ du trafic aérien. Si le gouvernement choisit d'agrandir l'actuel aéroport, la commune va devoir subir les risques, les nuisances ainsi que les limitations de constructions. Ils craignent fortement la décision de l'Etat car leur tranquillité est en jeu. Ce sujet a été diffusé dans le journal téléorganisé par les Syndicats, visé de 13h du 15/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.