Dangers : des habitants mieux informés

À peine réveillé, Michel découvre, incrédule, qu'une partie de sa toiture est tombée. "C'est dramatique, je ne sais même pas quoi faire", rapporte-t-il. Mercredi soir, il a reçu un message d'alerte sur son téléphone et cela l'a un peu rassuré. Là, les rafales de vent ont avoisiné les 170 km/h. Dès deux heures ce matin, le maire de la commune et son adjoint étaient sur les routes. Les voies sont dangereuses, presque impraticables, même pour ceux qui connaissent la commune. Le jour se lève et révèle l'étendue des dégâts. Même les célèbres cabines de plage n'ont pas résisté. Richard et Sarah tentent de s'informer comme ils le peuvent. Quasiment aucun réseau, la commune est même coupée d'électricité. Seuls quelques commerces sont épargnés. Ce café devait être fermé, mais les gérants ont décidé d'ouvrir exceptionnellement. "C'est surtout pour la clientèle, pour qu'elle puisse s'informer de ce qui se passe dans la commune", confie la gérante. Pour apporter du soutien aux habitants, le café restera ouvert toute la journée. TF1 | Reportage G. Thorel, X. Thoby