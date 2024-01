Dans ce café unique au monde, on danse au son des orgues

Il suffit de quelques notes pour enflammer la piste, pour tournoyer à en perdre la tête et pour faire remonter les souvenirs. Ce qui fait battre les cœurs, ce sont ces trois orgues de danse monumentaux. Ils datent du début du XXe siècle. Dans le monde, il en reste 1 000 environ. Aucun lieu ne réunit autant au même endroit. Les deux sœurs savourent. Annie venait ici dans sa jeunesse. Elle a même rencontré son mari ici. Les orgues ont fait danser des générations ici depuis leur installation dans les années 60. Avant, ils étaient régulièrement démontés et transportés par les forains pour animer les villages et les mariages. Edouard Mallet, le nouveau gérant du Café des orgues, est lui aussi un peu DJ. Pas de platines, mais en coulisses, des centaines de livres qui contiennent des partitions précieuses. Chaque trou poncé à la main permet d'ouvrir et de fermer des tuyaux qui entraînent, à leur tour, des instruments. Avec le temps, ce bijou s'abîme. Mais Edouard peut compter sur le talent d'un passionné. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier