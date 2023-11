Dans ce camping, les eaux ont tout emporté

Didier Vanwynen en avait fait le projet d'une vie. Dix-sept ans à bâtir un camping à son image, familial. Aujourd'hui, il est dévasté. "C'était mon rêve d'enfance (...) je n'en peux plus", nous confie-t-il. Ce propriétaire est encore marqué par le souvenir du sinistre. Mardi dernier, un torrent d'eau et de boue s'abat sur le camping. La violence du courant déplace même un mobil-home sur plusieurs mètres. Laurent y habitait à l'année depuis sept ans, il était à l'intérieur quand l'eau est montée. Il est relogé depuis dans un corps de ferme sans savoir combien de temps il pourra y rester. Sébastien, le fils des propriétaires, est venu porter main-forte. Il constate lui aussi l'ampleur des dégâts. Il en aura au total pour près de 400 000 euros de travaux. "Clairement, on ne pourra pas subvenir à tout ce budget travaux", explique-t-il. Ce mardi, il faudra aussi surveiller le niveau de la rivière, car la pluie tombe déjà et des rafales de vent jusqu'à 65 km/h sont attendues dans l'après-midi. TF1 | Reportage L. Cloix, J. Clouzeau, A. Ponsard