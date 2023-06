Dans ce marché, des prix de gros pour tous

Les cagettes ne sont pas encore toutes installées, mais déjà dehors, les clients patientent par dizaine. Pour Béatrice, pas question de rater l'ouverture de ce marché un peu particulier. Derrière ces portes se trouve en fait le Marché de Gros de Périgny. Ici, chaque nuit, des professionnels achètent fruits et légumes par centaines de kilos. Mais que faire des invendus ? Pour le président, pas question de s'en débarrasser. Depuis deux mois, le Marché de Gros s'ouvre donc aussi aux particuliers deux jours par semaine, avec des produits 20 à 25% moins chers qu'ailleurs, imbattable. Seule contrainte, il faut être gourmand, car les fruits et légumes se vendent uniquement à la cagette. Ici, contrairement aux supermarchés, pas de décoration ni de mise en rayon. Il n'y a pas de gaspillage, tout se vend. Il n'y a pas de déchets, il n'y a pas d'emballages, il n'y a pas de poches. Il y a vraiment un côté anti-gaspi dans tous les sens du terme. L'initiative est déjà un succès. Près d'un millier de clients défilent ici chaque semaine. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Brousseau