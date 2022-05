Dans ce village de Charente-Maritime, l’office de tourisme rend bien des services

Ne vous trompez pas, Anthony Pillet n’est pas postier. À l’origine, il travaille pour l’office de tourisme de Saint-Genis-de-Saintonge (Charente-Maritime). Mais après la fermeture du bureau de poste de la commune l’an dernier, la mairie en a rouvert un à l’office de tourisme. Autrement, les habitants auraient dû faire plus de dix kilomètres pour poster leurs courriers ou retirer leur argent. Ce n’est pas le seul service. Anthony aide pour tout type de démarches administratives. "On est obligé de rendre ce service parce que les personnes n’ont pas accès à Internet chez elles, ne savent pas se servir des postes informatiques à leur disposition. Donc, on essaye de rendre un maximum de services à toutes ces personnes-là", explique-t-il. Côté office de tourisme, les visiteurs sont parfois étonnés par le lieu. C’est une expérience définitive, et les habitants de Saint-Genis s’en réjouissent. Jusqu’en septembre prochain, le bureau de poste sera ouvert du mardi à samedi, toute la journée. Il sera en cohabitation avec l’office de tourisme. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Arfel