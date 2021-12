Dans ce village de Mayenne, ce qui n’est pas mangé à la cantine est vendu

Ce midi à la cantine de Congrier (Mayenne), on sert un menu végétarien. Mais les légumes n'ont pas toujours un franc succès auprès des jeunes. Alors à la fin du déjeuner, il en reste souvent. Avant, tout partait au compost. Mais depuis plus d'un an, Marie-France ne jette plus et met tout en boîte. Tous ces plats vont être revendus aux habitants de la commune, une initiative prise par Hervé Tison, le maire, pour lutter contre le gaspillage alimentaire. "En fonction des menus, il y avait entre 20% et 50% des repas qui allaient au bac à compost", explique-t-il. Chaque après-midi, Marie-France livre tout à Thomas Sureau. Dans son commerce multiservice, le dernier de la commune, il vend les restes de la cantine à prix réduits. Les habitants profitent ainsi de plats équilibrés et déjà prêts. "Le concept est pas mal. Je pense que toutes les cantines devraient faire pareil", confie une cliente. Une idée simple qui privilégie le circuit-court et bénéficie ainsi à tous. D'autres villes comme Toulouse ont depuis emprunté cette voie. TF1 | Reportage M. Giraud, X. Baumel