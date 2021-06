Dans ce village d'Ille-et-Vilaine, c’est désormais à la mairie qu’il faut faire ses courses

La livraison du matin a changé de destination. Désormais, les fruits et légumes sont attendus à la mairie de Saint-Hilaire-des-Landes. L’ancienne épicerie est en travaux, alors c’est ici que le nouveau gérant s’est installé temporairement. Un déménagement insolite, mais pas de quoi déboussoler la clientèle. C’est surtout le nouvel épicier, François Lamache, qui doit prendre ses marques. L’ancienne patronne vient donc prêter main-forte. Pour son installation, François est bien entouré. Il peut surtout compter sur l’aide du maire, Claude Hamard. C’est ce dernier qui lui a proposé d’occuper la salle du Conseil municipal. Du décorum républicain, il ne reste pas grand-chose dans l’épicerie, si ce n’est le vidéoprojecteur. Le coup de main de la mairie va même plus loin. C’est elle qui a racheté l’ancienne épicerie du village, et qui lui offre une cure de jouvence : 800 000 euros investis, un soutien indispensable pour le nouvel épicier. À la fin de l’année, l’épicerie retrouvera des locaux flambants neufs, et le fumet des rayons charcuterie laissera de nouveau place à la vie politique.