Dans ce village, la championne du monde vous coiffe !

Du moderne au plus classique, Johanna De La Llave Ferreres enchaîne les coupes comme si de rien était. La jeune femme de 24 ans vient d’être sacrée championne du monde de coiffure. Face à une quarantaine d’adversaires, elle décroche la première place dans la catégorie chignon de soirée, mais aussi la médaille d’or par équipes. À Breuil-Magné, village de 1 800 habitants, le titre fait la fierté de ses clients. "On pense toujours que les grands coiffeurs sont dans les grandes villes. Bah non, dans les petits villages, il y a les grands coiffeurs aussi, se réjouit cette dame. Sa patronne, Laure Bouton, a suivi toute la compétition avec la même intensité que son employé. Mais après cette victoire, des propositions de salon de grandes villes, comme Paris, pourraient vite arriver. "On espère la garder", confie cette cliente . En plus de rester à Breuil-Magné, elle a aussi décidé d’arrêter complètement la compétition. Il faut parfois savoir s’arrêter quand on est au sommet de son art. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier