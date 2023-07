Dans ce village, le GPS crée des embouteillages !

Josiane Ange, deuxième adjointe au maire de Clérieux (Drôme), marche seule sur une route départementale où circulaient jusqu'alors 2 000 véhicules par jour. "Je profite de la campagne. Cette route est complètement bloquée. Et c'est très bien comme ça, puisque ce n'est pas une autoroute", affirme-t-elle. Une autoroute, c'est justement ce que la bucolique route des Collines était devenue pour ceux qui y vivent. "Il y a des grues de 200 tonnes et des moissonneuses qui passent", se plaint un autre habitant. Il pointe également l'état d'une clôture. Ce serait la faute aux applications GPS, qui permettent d'éviter les radars, les feux rouges et le trafic sur la route principale. Cette commune de la Drôme a donc pris une décision radicale. Elle ferme sa départementale sur près de 200 mètres. Mais cela ne plaît pas à tous les habitants, qui ne sont pas d'accord sur la longueur du détour. Certains auraient même essayé de forcer le passage. Les communes voisines craignent désormais que les GPS trouvent un autre chemin ou une autre route des collines pour gagner toujours plus de temps. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize