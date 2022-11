Dans ces magasins, les clients fixent les prix

Il n'y a qu'un seul rayon dans cette épicerie et pourtant, tout le monde s'y bouscule. Les yeux sont rivés sur les prix. La farine coûte près de 75 centimes le kilo contre 1,50 euro en grande surface et 1,55 euro les haricots verts contre plus de deux euros en supermarché. Ici, tout est acheté en gros et revendu sans bénéfice. Pour les budgets serrés, quelques fruits et légumes sont vendus à prix libre. Un panier garni est même payé d'avance pour les nécessiteux. Mais attention, pour profiter de cette coopérative alimentaire, il faut être adhérent et payer une cotisation à 20 euros par an. Une fois le panier rempli, il n'y a pas de passage en caisse. Chacun fait ses comptes sur sa propre fiche de suivi. En effet, il faut de la confiance et d'organisation. Ici pas de patron ni de salarié. Les 130 adhérents sont à la fois des clients et des gérants de leur boutique. Ce jeudi matin, c'est un jour de livraison et chacun met la main à la pâte. Cinq coopératives alimentaires se sont développées dans l'Aisne ces trois dernières années. TF1 | Reportage M. Debut, T. Chartier